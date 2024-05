Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau sind weiter fleißig dabei, den Kader für die DEL2-Spielzeit 2024/25 zusammenzustellen und können nun mit dem jungen Stürmer Roman Zap den nächsten Neuzugang präsentieren.

Der 21-jährige Stürmer Roman Zap wechselt von den Amarillo Wranglers aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga NAHL nach Westsachsen und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 24.

„Ich freue mich sehr, meine Profikarriere in Crimmitschau beginnen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass ich von den Coaches und meinen neuen Mitspielern viel lernen kann und bin sehr motiviert, in die neue Saison zu starten“, erklärt Roman Zap. „Mit Roman konnten wir einen jungen und talentierten Stürmer für uns gewinnen. Wir hoffen, dass er über uns seinen Weg in die DEL gehen wird“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Roman Zap wurde 2003 im bayrischen Straubing geboren und begann dort mit dem Eishockeyspielen. Der Deutsch-Ukrainer, spielte später unter anderem auch für Red Bull Salzburg und die Jungadler Mannheim im Nachwuchs und wagte vor zwei Jahren den Schritt nach Nordamerika. In der Nachwuchsliga NAHL schnürte sich der Linksschütze die Schlittschuhe für die Amarillo Wranglers. Für das Team aus Texas bestritt der 21-Jährige in zwei Spielzeiten 114 Partien und erzielte dabei 28 Tore und 46 Vorlagen. Bereits 2022 bestritt Zap eine Partie für die Heilbronner Falken – damals ausgerechnet gegen die Eispiraten, bei denen er nun durchstarten und die ersten Schritte im Profi-Eishockey machen möchte.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25:

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A), Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Roman Zap