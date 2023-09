DEL2 am Freitag

​Fünf Spieltage sind in der DEL2 absolviert – und mit den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen stehen zwei sächsische Teams punktgleich an der Spitze der 2. Liga. Gar nicht gut sieht es für den DEL-Absteiger Bietigheim Steelers aus. Der letztjährige Erstligist hat mit nur vier Punkten die Rote Laterne in Besitz.

In einem Duell zweier Traditionsmannschaften gewann der Aufsteiger aus der Oberliga, die Starbulls Rosenheim, mit 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) gegen die Krefeld Pinguine. 24 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts brachte Lukas Laub die Grün-Weißen entscheidend in Führung. Als Maximilian Vollmayer in der 46. Minute auf 5:3 erhöhte, war Rosenheim endgültig auf der Siegerstraße. Im Kellerduell verloren die Bietigheim Steelers mit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) gegen das bisherige Schlusslicht Eisbären Regensburg. Dabei sprach die Schussbilanz des ersten Drittels noch deutlich für Bietigheim – das änderte sich ab dem Mitteldrittel.



Die Dresdner Eislöwen gewannen mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gegen den EV Landshut, obwohl die Niederbayern deutlich mehr Schüsse auf das Tor abgaben. Doch der Anschlusstreffer gelang den Gästen erst eineinhalb Minuten vor dem Ende. Dresden brachte den Sieg über die Zeit. Der EC Bad Nauheim konnte sich beim 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Eispiraten Crimmitschau über einen Sieg gegen den Spitzenreiter freuen. Dem Gastgeber aus der Wetterau gelang mit einem zusätzlichen Feldspieler 43 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit der 3:3-Ausgleich.

Weitere Ergebnisse: EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 3:0 (1:0, 0:0, 2:0); Selber Wölfe – Kassel Huskies 1:4 (1:0, 0:1, 0:3); Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).