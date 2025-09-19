ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
DEL2 Kompakt am Freitag

Crimmitschau überrascht Krefeld, Landshut deklassiert Ravensburg

Tor Immo bescherte dem EV Landshut mit seinem Treffer in der Overtime den Sieg gegen Bad Nauheim.
Tor Immo erzielte ein Tor und eine Vorlage beim 8:1-Erfolg des EV Landshut gegen die Ravensburg Towerstars. (Foto: Georg Gerleigner/EV Landshut)

Der Saisonstart der DEL2 bot mit 47 Toren in sieben Partien gleich ein Spektakel.

EV Landshut - Ravensburg Towerstars 8:1 (4:0, 2:1, 2:0)

Der EV Landshut hat einen Start nach Maß in die neue DEL2-Saison hingelegt. Gegen die Ravensburg Towerstars legten die Niederbayern den Grundstein des Erfolgs bereits im ersten Drittel. David Elsner (8.) eröffnete den Torreigen, bevor der Schwede Tor Immo knapp drei Minuten später auf auf 2:0 erhöhte. Ein Doppelschlag innerhalb von 26 Sekunden durch David Stieler und Yannick Wenzel sorgten für den 4:0-Pausenstand. Auch im zweiten Abschnitt behielt die Gastgeber das Heft in der Hand und bauten die Führung auf 5:0 aus, bevor der letztjährige Vizemeister es erstmals in Person von Erik Karlsson ((38.) auf die Anzeigetafel schaffte. Der sechste Treffer Landshuts, noch vor der zweiten Pause, sorgte beim Stande von 6:1 weiter für klare Verhältnisse. Auch im dritten Durchgang ließ Landshut nichts mehr anbrennen, erzielte zwei weitere Treffer und siegte am Ende klar mit 8:1. 

Eispiraten Crimmitschau - Krefeld Pinguine 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Die Eispiraten Crimmitschau starteten mit einem überraschenden Sieg in die neue Spielzeit gegen den Aufstiegsfavoriten Krefeld Pinguine. Doppeltorschütze Tim McGauley (4. und 9.) sorgte bereits früh in der Partie für eine Zwei-Tore-Führung und markierte dabei das 2:0 in Unterzahl. Zwar verkürzte David Cerny zu Beginn des Mittelabschnitts, doch der erst 21-jährige Johannnes Schmid stellte den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Corey Mackin per Emptynetter. 

Starbulls Rosenheim - Düsseldorfer EG 4:5 n.V. (3:2, 1:2, 0:0, 0:1)

Am Ende eines Neun-Tore-Spektakels nahm DEL-Absteiger Düsseldorf zwei Punkte aus Rosenheim mit. Beim Overtime-Erfolg erzielte Emil Quaas nach 1:29 Minute in der Verlängerung das Siegtor. Zuvor wechselte die Führung mehrmals - erst ging Düsseldorf mit 1:0 und 2:1 in Führung, bevor Rosenheim seinerseits die Partie zum 3:2 drehte und nochmals mit 4:3 in Front ging. Da die DEG bis zur zweiten Pause zum 4:4 ausglich und im Schlussabschnitt keinem Team ein weitere Treffer gelingen sollte, musste die Partie in der Verlängerung entschieden werden. 

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Bietigheim Steelers - EC Kassel Huskies 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

EC Bad Nauheim - EHC Freiburg 4:3 n.P. (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Blue Devils Weiden - ESV Kaufbeuren 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Eisbären Regensburg - Lausitzer Füchse 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

