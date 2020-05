Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Corey Trivino haben die Kassel Huskies einen weiteren Spieler mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet. Der Kanadier besetzt die erste von vier Importstellen und geht damit in seine dritte Saison bei den Schlittenhunden.

Im November 2018 wechselte Corey Trivino aus Villach (EBEL) an die Fulda. Zuvor sammelte der ehemalige Zweitrundenpick der New York Islanders schon Erfahrung in der AHL, ECHL und der KHL. Bereits in seiner ersten DEL2-Saison zeigte der heute 30-Jährige mit 32 Punkten in 32 Spielen seine spielerische Klasse.

In der abgelaufenen Saison knüpfte der Linksschütze an seine starke Leistung aus dem Vorjahr an. Mit 54 Punkten (15 Tore, 39 Vorlagen) aus 52 Spielen war Trivino zweitbester Huskies-Scorer der Hauptrunde. Dazu war seine herausragende Plus-Minus-Bilanz von +23 nicht nur die zweitbeste aller Schlittenhunde, sondern auch die zweitbeste der gesamten Liga. Mit einer Bully-Quote von rund 58 Prozent zeigte der Center erneut auch seine Stärke am Anspielpunkt. Zudem war Trivino für die Huskies sowohl in Unterzahl, als auch in Überzahl eine wichtige Stütze. Auch deshalb wurde er nach der Saison von der sportlichen Leitung mit dem vereinsinternen Manuel-Klinge-MVP-Award für den wertvollsten Spieler der Saison ausgezeichnet.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir freuen uns sehr, dass Corey bei uns in Kassel bleibt. Er hat in den letzten beiden Jahren gezeigt, dass er einer der besten Spieler der Liga ist und uns in allen Situationen weiterhelfen kann. Auch für unser Ziel in die DEL aufzusteigen, ist Corey eine wichtige Personalie.“

Huskies-Trainer Tim Kehler: „Wir freuen uns sehr, dass Corey Trivino auch in der kommenden Saison bei uns in Kassel spielt. Als Gewinner unseres Manuel-Klinge-MVP-Awards hat Corey bewiesen, dass er ein unverzichtbarer Spieler für unsere Mannschaft ist. Er ist die Art Spieler, die ein Trainer in allen Situationen auf dem Eis haben will, sowohl offensiv als auch defensiv. Er ist ein verantwortungsbewusster Zwei-Wege-Stürmer, der jeden Spieler an seiner Seite besser macht. Corey hat sich seit seiner Ankunft in Kassel stetig in seinem Spiel verbessert und wird mit Sicherheit einer unserer Leader sein, wenn die neue Saison beginnt.“

Corey Trivino: „Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, meinen Vertrag in Kassel verlängert zu haben. In den letzten beiden Jahren ist Kassel für meine Frau und mich immer mehr zu unserer zweiten Heimat geworden. Ich freue mich auf die neue Saison und will mit der Mannschaft das beenden, was wir letztes Jahr begonnen haben. Bis dahin hoffe ich, dass alle gesund bleiben und freue mich dann bald wieder vor den Fans auf dem Eis zu stehen.“