Torschützenkönig 2020/21 trägt weiter das Wölfe-Trikot

Scott Allen bleibt dem EHC Vreiburg treu

​Der 30-jährige Scott Allen gehört auch in der DEL2-Saison 2021/22 zum Kader der Breisgauer. Der Kanadier geht damit bereits in seine dritte Saison in Freiburg. ...