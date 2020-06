Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Heilbronner Falken können ihre Kaderplanung für die kommende DEL2-Saison weiter vorantreiben. Mit Verteidiger Corey Mapes und Stürmer Michael Knaub werden zwei Akteure der abgelaufenen Saison auch zukünftig im Falkentrikot auflaufen.

Verteidiger Corey Mapes verlängerte seinen Vertrag in seiner Heimatstadt gleich um zwei weitere Jahre und geht somit in seine achte Saison für die Unterländer. Mit einem Wert von +14 war Mapes der beste Falken-Spieler in der +/- Statistik der abgelaufenen Saison und absolvierte alle 52 Hauptrundenspiele, wobei er 13 Scorerpunkte (2Tore/11 Vorlagen) erzielen konnte. Corey Mapes: „Ich möchte den erfolgreichen Weg weiter als Führungsspieler mitgestalten und freue mich natürlich, dass ich auch in den nächsten zwei Jahren für meinen Heimatverein auflaufen darf. Gemeinsam haben wir in der vergangen Saison eine positive Entwicklung gestartet, die wir auch 2020/2021 fortführen möchten.“

Mit Michael Knaub wird in der kommenden Saison der „DEL2-Fanspieler des Jahres 2019/2020“ an den Neckar zurückkehren. Vor allem seine körperbetonte Spielweise kam bei den Falken-Fans gut an und er stellte sich immer schützend vor seine Mannschaftskollegen. Aufgrund einer Schulterverletzung musste Knaub zu Beginn des Jahres mehrere Wochen pausieren, kehrte zum Ende der Hauptrunde aber wieder in den Falken-Kader zurück. Michael Knaub: „Ich freue mich riesig, dass ich auch in der neuen Saison die Möglichkeit hier in Heilbronn bekomme, um mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Wir haben hier wirklich eine super Truppe und gemeinsam wollen wir an den sportlichen Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen.“

Falken-Trainer Michel Zeiter: „Aufgrund der erfolgreichen letzten Saison wollen wir einen Großteil der Mannschaft auch für die kommende Spielzeit zusammenhalten. Für mich als Trainer ist es natürlich sehr hilfreich und deshalb freue ich mich, dass wir die Arbeit mit den zwei Jungs weiter fortführen können.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Mit Corey haben wir den leidenschaftlichen und aufopferungsvollsten Spieler für die nächsten zwei Jahre weiterverpflichten dürfen. Seine Loyalität und Integrität zur Region und zum Verein sind faszinierend. Corey ist die stabile Größe bei den Heilbronner Falken und mit einem enormen Ehrgeiz ausgestattet um stetig voranzukommen.

Michael „Big Mike“ Knaub hat uns in seiner ersten DEL2-Saison dermaßen beeindruckt, weshalb wir gemeinsam entschieden haben, den weiteren Weg zusammen zu bestreiten. Sein Vorbildcharakter für die Mannschaft und seine extrem hohe Leidenschaft auf und neben dem Eis bringen dem Team die notwendige Stabilität und Sicherheit in der kommenden Saison."