​Kurz vor Weihnachten dürfen die Heilbronner Falken eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Verteidiger Corey Mapes wird auch in der kommenden Spielzeit 2022/23 für seinen Heimatclub auflaufen.

Insgesamt 387 Mal trug der gebürtige Heilbronner bereits das Trikot der Unterländer, für die er auch in dieser Saison bislang alle 26 Hauptrundenspiele absolvieren konnte und derzeit den verletzten Christopher Fischer als Kapitän vertritt.



Trainer Jason Morgan: „Corey ist ein großartiger Spieler, der seit vielen Jahren für seinen Heimatclub spielt. Er bringt das physisches Element in unsere Aufstellung was wir brauchen und hat eine tolle Einstellung und Arbeitsmoral. Seine Bereitschaft Schüsse zu blocken und alles für das Team zu tun, machen ihn zu einem sehr wertvollen Spieler in unserer Mannschaft.“