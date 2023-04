Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zwei Jahren im Ellental macht Constantin Braun von seiner DEL-Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt innerhalb der DEL. Damit verlässt er die Bietigheim Steelers.

Constantin Braun war zwei Jahre Kapitän der Ellentaler und ist als erster DEL-Torschütze Bietigheims in die Geschichtsbücher der Steelers eingegangen. Insgesamt kommt er auf 98 Spiele für die Schwaben, in denen ihm 55 Punkte gelangen.



Constantin Braun: „Ich möchte mich bei allen Offiziellen für die schönen zwei Jahre bedanken. Einen Riesendank und mein ganzer Respekt geht an die Fans, die definitiv erstklassig sind. Leider haben wir es diese Saison nicht geschafft, in der DEL zu bleiben, und ich hoffe, dass jeder verstehen kann, dass ich in der DEL bleiben möchte. Ich wünsche den Steelers und all ihren Anhängern weiterhin nur das Beste.“

Derweil begrüßt der Zweitligist mit dem 25-jährigen Stürmer Jack Doremus den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der in der Offensive flexibel einsetzbare Rechtsschütze wechselt vom zukünftigen Ligakonkurrenten EV Landshut ins Ellental. Die Niederbayern haben Doremus im November 2022 nachverpflichtet und der in Aspen (Colorado) Geborene schlug gleich sehr gut ein. In insgesamt 36 Spielen kam er auf 37 Punkte (17 Tore) und hatte zudem mit +10 die beste Plus-Minus-Statistik aller Stürmer des EVL.

Landshut war die erste Europastation des 1,83 Meter großen und 82 Kilogramm schweren Stürmers. Vorher spielte er in der ECHL für die Tulsa Oilers und kam in 77 Spielen auf 31 Tore und 32 Assists, des weiterem wurde er ins All-Rookie-Team 2022 gewählt. Auch auf dem Collage lief es für ihn gut – mit der Uni Denver gewann er 2018 die NCAA Championship.

Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Jack wurde sehr gut ausgebildet und kommt aus einem der besten NCAA-Programmen Nordamerikas. Er ist ein Zwei-Wege-Stürmer mit einem guten Scoringtouch. In seinem ersten Jahr in der DEL2 hat er voll eingeschlagen und war meiner Meinung nach der beste Spieler seines Teams in den Playoffs. Mit seinen erst 25 Jahren hat Jack seine besten Jahre noch vor sich.“