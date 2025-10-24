Verstärkung für die Offensive

Colin Smith wechselt aus Düsseldorf zu den Kassel Huskies

24.10.2025, 14:44 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Kassel Huskies haben den deutsch-kanadischen Stürmer Colin Smith unter Vertrag genommen, der bislang für den DEL2-Konkurrenten Düsseldorfer EG gespielt hat.

Der in Edmonton, Alberta geborene Rechtsschütze wurde 2012 von der Colorado Avalanche gedraftet, für die er in der Saison 2014/15 einen NHL-Einsatz absolvierte. 2018 wechselte der 1,78 Meter große Center mit der Erfahrung aus 347 AHL-Spielen (208 Punkte, 64 Tore) nach Europa und heuerte bei den Eisbären Berlin an. Für die Hauptstädter, Ingolstadt und Köln lief Smith 110 Mal in der DEL auf (39 Punkte, 8 Tore). Anschließend spielte er knapp zwei Jahre in der zweiten schwedischen Liga. Auch für den EHC Olten und die Black Wings Linz schnürte der 32-Jährige bereits die Schlittschuhe.

2023 kehrte der erfahrene Stürmer nach Deutschland zurück und schloss sich den Eispiraten Crimmitschau an. Für die Westsachsen erzielte Smith in den vergangenen beiden DEL2-Spielzeiten in 84 Spielen 111 Punkte (22 Tore). In der aktuellen Saison absolvierte er vier Spiele für die Düsseldorfer EG (4 Assists).

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Colin ist ein erfahrener Spielmacher mit ScoringTouch, der unserem Sturm zusätzliche Kreativität verleihen wird. Er ist ein spielstarker Center, der zudem auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. In den vergangenen zwei Spielzeiten konnte er bereits in der Liga seine Qualitäten in der Offensive und dem Powerplay unter Beweis stellen. Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Arbeit und Gespräche im Sommer ausgezahlt haben und Colin sich nun, trotz einiger weiterer Angebote, für den Wechsel nach Kassel entschieden hat.“