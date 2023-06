Lesedauer: ca. 1 Minute

Aus der einst East Coast Hockey League genannten ECHL wechselt der 27-jährige Verteidiger Cole MacDonald zu den Bietigheim Steelers und belegt die zweite Kontingentstelle.

Der 1,85 Meter große und 91 Kilogramm schwere Kanadier spielte in der vergangenen Saison für Wichita Thunder und war nach der Hauptrunde der punktbeste Verteidiger der gesamten Liga. Der Linksschütze verbrachte zudem bereits ein Jahr in Europa und kennt die größere Eisfläche.



MacDonald wurde im kanadischen Wetaskiwin (Alberta) quasi mit Schlittschuhen an den Füßen geboren. Als Kind wollte er ursprünglich im Tor spielen, doch sein Vater befand, dass er in der Verteidigung besser aufgehoben ist. Ausgebildet wurde der Linksschütze in Alberta und wechselte dann in die Western Hockey League, eine der besten Nachwuchsligen Nordamerikas. Während seiner Zeit an der Universität spielte MacDonald für St. Francis Xavier in Nova Scotia (Kanada) und wurde dort sowohl ins Rookie All-Star-Team als auch später ins All-Star-Team gewählt. Bereits dort zeigte sich, dass MacDonald nicht nur in der Defensive zu überzeugen wusste, sondern auch vor dem Tor des Gegners Akzente setzen kann. Nach der Zeit an der Uni ging es für ihn nach Florida in die ECHL. Eine Saison verbrachte er im Sunshine-State bevor er einen Tapetenwechsel vornahm. Die Saison 2021/22 begann er beim polnischen Erstligisten Oswiecim, ehe es von dort nach Rumänien ging (Brasov). Nach dem Jahr in Osteuropa zog es MacDonald zurück in die USA, wo er für Wichita eine starke Saison spielte. In 68 Spielen erzielte er elf Treffer und legte 43 weitere vor. Nun folgt sein zweiter Anlauf in Europa bei den Steelers.

Sportdirektor Daniel Naud: „Cole ist ein dynamischer und talentierter Verteidiger. Er hat eine außergewöhnliche Fähigkeit sich in die Offensive einzubringen, ohne dabei seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen. Seine große Führungsstärke ist ein weiterer Grund, warum wir ihn zu den Steelers geholt haben.“