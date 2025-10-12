ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Kanadier kommt aus Schweden

Cole Fonstad verstärkt die Bietigheim Steelers

(Foto: dpa)

Die Bietigheim Steelers reagieren auf die aktuelle Verletzungssituation und die sportlich herausfordernde Lage in der DEL2 und haben den kanadischen Stürmer Cole Fonstad unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Angreifer soll dem Team von Trainer Alexander Dück in der Offensive neue Impulse verleihen und für mehr Tiefe im Angriff sorgen.

Fonstad stammt aus Estevan, Saskatchewan, und wurde im NHL-Draft 2018 von den Montreal Canadiens in der fünften Runde gezogen. In seiner Juniorenzeit sammelte er in der Western Hockey League (WHL) bei den Prince Albert Raiders und den Everett Silvertips reichlich Scorerpunkte und machte sich dort als spielintelligenter, technisch versierter Offensivmann einen Namen. Über Stationen in der AHL bei den Cleveland Monsters sowie in der ECHL führte sein Weg nach Europa. Zuletzt stand er beim schwedischen Zweitligisten Södertälje SK unter Vertrag, nachdem er zuvor bereits für die Straubing Tigers in der DEL auflief.

