​Ein Neuzugang, aber ein vertrautes Gesicht: Der EC Bad Nauheim hat Cody Sylvester verpflichtet. Der Kanadier erhält einen Vertrag bis Saisonende und soll schon am Freitag im Hessenderby gegen die Kassel Huskies zum Einsatz kommen.

Den Stürmer mit dem großen Kämpferherzen haben die Fans der Roten Teufel in bester Erinnerung. Von 2017 bis 2020 stand Sylvester in Diensten des EC und zählte drei Jahre lang zu den absoluten Leistungsträgern. In der Saison 2018/19 bildete er mit seinem Bruder Dustin ein kongeniales Duo im Trikot der Rot-Weißen. Seine Stärken: er ist schnell auf den Kufen, strahlt Torgefahr aus, arbeitet hart in der Defensive und stellt sich kompromisslos in den Dienst der Mannschaft.



Nun kehrt Cody Sylvester, inzwischen 31 Jahre, zurück in die Kurstadt und besetzt somit die sechste Kontingentstelle. „Es gibt verschiedene Aspekte, warum wir uns für Cody entschieden haben. Zum einen kennt er den Verein und die Stadt. Er hat also eine emotionale Bindung. Er ist ein Mentalitätsspieler, die Fans mögen ihn. Das passt“, sagt Tainer Harry Lange.

Geschäftsführer Andreas Ortwein ergänzt: „Wir müssen uns für den Saisonendspurt und die Endrunden qualitativ breiter aufstellen, da Taylor Vause nicht mehr zurückkommt. Auch weitere Verletzungen kann man nie ausschließen. Ebenso erhöhen wir mit der Verpflichtung von Cody den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft.“

Nach seinem Weggang 2020 spielte der 1,80 Meter große Linksschütze in der ECHL. Zunächst ein Jahr für die Wheeling Nailers, dann für die Atlanta Gladiators. Der Verein gab in der Nacht zum Mittwoch den Weggang seines Top-Scorers bekannt und bedankte sich mit respektvollen Worten. Für Atlanta bestritt Cody 167 Spiele, erzielte 77 Tore und gab 98 Vorlagen.