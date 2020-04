Lesedauer: ca. 1 Minute

​Torhüter Cody Brenner wird auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten der Bietigheim Steelers in der DEL2 stehen. Der 23-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 19 Einsätze und zeigte dabei mit einer Fangquote von 90,3 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,84 starke Leistungen.

Brenner sagt zur seiner Vertragsverlängerung: „Mich freut es sehr, dass ich weiterhin für die Steelers spielen darf. Bietigheim ist ein Top-Club, der hervorragend organisiert ist. Hier kann ich mich sportlich sehr gut weiterentwickeln. Ein weiterer Grund ist, dass ich mich in der Stadt sehr wohl fühle und das Umfeld sowie die Mannschaft super sind. In der kommenden Saison ist alles möglich und wir werden alles geben um das Maximum herauszuholen.“

Geschäftsführer Volker Schoch: „Cody Brenner hat in seinen Spielen gezeigt, was er kann. Trotz seines noch jungen Alters strahlt er eine immense Ruhe aus und gibt der Mannschaft Sicherheit. Cody hat noch sehr viel Potenzial und wir sind froh, dass er dies bei uns ausschöpfen will.“