Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Lausitzer Füchse verpflichten einen weiteren Angreifer. Christoph Kiefersauer wechselt von den Bayreuth Tigers nach Weißwasser.

Der gebürtige Bad Tölzer begann mit dem Eishockey in seiner Heimatstadt und durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften. Er nahm sowohl mit der deutschen U18 wie auch mit der U20 an insgesamt drei Weltmeisterschaftsturnieren teil.



2016 wechselte er nach Ingolstadt in die DEL und spielte mit einer Förderlizenz für den ESV Kaufbeuren in der DEL2. Für den ERC Ingolstadt absolvierte der damals 19-Jährige in seiner ersten Profi-Saison 15 Spiele, während er in Kaufbeuren 46-mal auf dem Eis stand. Auch in der folgenden Spielzeit kam er für drei Spiele in Ingolstadt zum Einsatz. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum Deggendorfer SC in die DEL2. Bereits ein Jahr später spielte er für seinen Heimatverein, die Tölzer Löwen.

Ab 2020 lief der 25-jährige Linksschütze für den EHC Freiburg auf. Dort verbrachte er insgesamt drei Jahre. Eigentlich war sein Wechsel nach der letzten Saison nach Bayreuth schon perfekt. Doch durch die Nichterteilung der DEL2-Lizenz für die Oberfranken nutzte er die Wechseloption innerhalb der DEL2 und schloss sich der Organisation der Lausitzer Füchse an. Christoph Kiefersauer absolvierte bisher 18 Spiele in der DEL und kam auf 303 Einsätze in der DEL2. Hier konnte er insgesamt 101 Scorerpunkte sammeln (45 Tore / 56 Vorlagen).

Jens Baxmann, Sportlicher Berater: „Zum jetzigen Zeitpunkt einen deutschen Spieler von Christophs Format zu bekommen, ist ein Glücksgriff für uns. Er ist im besten Eishockeyalter, wird uns mit seiner Power und Zielstrebigkeit stärker machen und kann auch Tore schießen. Wir freuen uns sehr, dass er ab jetzt unser Trikot trägt.“