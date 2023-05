Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Christoph Kiefersauer wechselt ein 25-jähriger Angreifer zu den Bayreuth Tigers, der bereits auf gut 300 Partien in der DEL2 zurückblicken kann.

Der 1,84 Meter große Linksschütze durchlief den kompletten Nachwuchs in Bad Tölz und lief auch erstmals im Seniorenbereich für seinen Heimatverein auf, als er in der Saison 2015/16 14 Mal Oberligaluft schnuppern durfte. Im Anschluss sicherte sich der ERC Ingolstadt die Dienste des Angreifers. 18 Mal lief Kiefersauer in den beiden Vertragsjahren für die Oberbayern auf und wurde zudem per Förderlizenz beim ESV Kaufbeuren eingesetzt, für den er 96 Partien absolvierte. Es folgte der Wechsel zum Deggendorfer SC, gegen die Tigers in den damaligen Playdowns mit vier Overtime-Siegen erfolgreich blieben. Nach einem Jahr in der Heimat bei den Tölzer Löwen verbrachte Kiefersauer die letzten drei Spielzeiten in Freiburg. Für die Breisgauer absolvierte Kiefersauer insgesamt 115 Partien, in welchen ihm 27 Treffer, sowie 31 Vorlagen gelangen.