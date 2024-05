Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 37-jährige Christian Billich trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg und geht damit in seine 16. Spielzeit für die Breisgauer.

Mit Christian Billich hat der EHC Freiburg einen wichtigen Eckpfeiler und erfahrenen Stürmer auch für die kommende Saison weiter an sich binden können.

Es gibt keinen Spieler in der Geschichte des Freiburger-Eishockey, welcher öfter das Wölfe-Trikot trug als der 37-jährige. Ausgebildet im Nachwuchs an der Ensisheimerstraße sammelte der Stürmer in der Saison 2005/06 erste Profi-Erfahrung. Mit Ausnahme von einigen wenigen Unterbrechungen trug der gebürtige Freiburger bisher fast nur die Farben des EHC Freiburg. Insgesamt kommt der torgefährliche Angreifer damit auf 734 Pflichtspiele für die Breisgauer und schraubt mit jedem weiteren Einsatz den alleinigen Vereinsrekord weiter in die Höhe. Nun steht fest, dass der Rekord-Wolf auch in der kommenden Saison weiter für seinen Heimatverein auflaufen wird. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Linksschütze in 51 Spielen für Freiburg auf dem Eis und verzeichnete dabei 33 Scorerpunkte (acht Tore, 25 Vorlagen).

Sportdirektor Peter Salmik: „Chris ist eine absolute Identifikationsfigur und wir wissen, dass er jederzeit alles für diesen Verein gibt. Mit seiner Qualität ist er weiterhin ein wichtiger Faktor in unserem Kader und wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison auf ihn bauen zu können“.

Christian Billich über seine Vertragsverlängerung: „Ich werde weiterhin mit Herz und voller Energie immer und in jeder Sekunde 100 % für unseren Verein und unsere Fans geben. Besonders freue ich mich auch auf das 40-jährige Vereinsjubiläum und meine 16 Profi-Saison im Wölfe-Trikot und kann es kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 03.05.2024)



Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marcus Gretz, Marvin Neher

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan (Saale Bulls), Yannik Burghart (ESV Kaufbeuren), Sebastian Streu (Starbulls Rosenheim), Christian Billich



Cheftrainer: Timo Saakrikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen