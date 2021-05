Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankfurt vermelden weitere Abgänge: Carter Proft und Mike Fischer werden in der kommenden Spielzeit 2021/2022 nicht mehr für das Löwen-Rudel auflaufen. Beide Spieler wurden in der erstklassige DEL verpflichtet.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Carter hat sich in den letzten drei Jahren bei uns nochmal ein gutes Stück weiterentwickelt. Daher bekommt er jetzt die erneute Chance, sich in der DEL zu beweisen, was er sich absolut verdient hat. Wir bedanken uns für die letzten drei Jahre, in denen er sich immer als echter Löwe präsentiert hat und wünschen ihm sowie seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Die Entwicklung von Mike, auch wenn er leider oft durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, war ebenfalls sehr gut. Jetzt bekommt er in der DEL, als einer der vielgesuchten U23-Spieler, die Möglichkeit, sich zu beweisen. Dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute.“

Carter Proft: „Es war ein echtes Privileg, die letzten drei Spielzeiten für die Löwen Frankfurt zu spielen. Durch die Leidenschaft, welche die Stadt dem Eishockey entgegenbringt, hat es Spaß gemacht, ein Löwe zu sein... Danke an die Fans, an alle meine Teamkollegen, die Mitarbeiter und den Verein für Erinnerungen und Freundschaften, die ein Leben lang bleiben werden!"

Carter Proft wird sich laut Medienberichten der Düsseldorfer EG anschließen.



Proft (26) machte in 147 Spielen der vergangenen drei Spielzeiten 102 Punkte (39 Tore / 63 Assists) für die Löwen.

Fischer (21) erzielte in drei Saisons für das Löwen-Rudel 12 Tore und 30 Assists in 110 Spielen.