Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 23-jährigen können die Wölfe ein weiteres Talent für die bald startende DEL2- Saison 2021/22 in der Echte Helden Arena begrüßen.

In seinen noch jungen Jahren kann der variabel in der Verteidigung und im Sturm einsetzbare Rechtsschütze bereits einiges an Erfahrung und Titel aufweisen. Im Nachwuchs der Adler Mannheim konnte er zum Beispiel gleich zweimal den Gewinn der DNL-Meisterschaft feiern. Nach einem Abstecher in die Nachwuchsabteilung des EV Zug und insgesamt 78 Spielen in der amerikanischen USHL führte ihn sein Weg in die DEL2 zu den Ravensburg Towerstars, mit denen er prompt in der Saison 2018/19 den DEL2-Pokal in die Luft strecken durfte. Über Kaufbeuren landete er schließlich bei den Bietigheim Steelers, mit welchen er nicht nur seinen neuen Arbeitgeber im Playoff-Halbfinale besiegte, sondern den erneuten Titelgewinn und den Aufstieg in die PENNY DEL feierte. Aus der höchsten deutschen Eishockeyliga wechselt das junge und hungrige Talent nun in den Breisgau.