​Von den Bayreuth Tigers aus der Oberliga Süd wechselt der Deutsch-Kanadier Brett Schaefer mit sofortiger Wirkung zu den Bietigheim Steelers.

Brett Schaefer wurde in Deggendorf geboren, da sein Vater Steven zu diesem Zeitpunkt für den damaligen Zweitligisten stürmte. Ausgebildet wurde er im kanadischen Waterloo und spielte später für die Universität Wilfried Laurier, ebenfalls in Kanada. Im Sommer 2021 ging es für den Rechtsschützen zurück nach Deutschland. Er schloss sich den Starbulls Rosenheim an. Von dort ging es weiter nach Passau, ehe er im Januar 2023 in die DEL2 nach Bayreuth wechselte. Mit den Franken konnte er zwar sportlich die Klasse halten, doch es ging dennoch in die Oberliga Süd. In der laufenden Saison kam er in 36 Spielen auf 13 Tore und 17 Vorlagen. Nun möchte er seine Qualitäten im Ellental unter Beweis stellen und alles geben, um mit den Steelers die Liga zu halten.



Trainer Alexander Dück zur Neuverpflichtung: „Noch gemeinsam mit Danny Naud haben wir Brett schon länger beobachtet und entschieden, dass er sehr gut zu unserer Spielweise passt. Brett ist ein sehr mannschaftsdienlicher Zwei-Wege-Stürmer, der einen guten und schnellen Abschluss hat. Doch genau so kann er in der Defensive Schüsse blocken und ist sich für keine Arbeit auf dem Eis zu schade. Zudem verfügt er über ein sehr gutes Gespür für das Spiel und wird uns sicherlich helfen.“