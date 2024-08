Lesedauer: ca. 1 Minute

Zweitligist EC Bad Nauheim hat sich im Sturm mit dem sehr erfahrenen Brent Aubin verstärkt und die Kaderplanungen für die neue Saison vorerst abgeschlossen.

Der 38-jährige Angreifer kann auf Erfahrung von fast 500 Spielen in zehn Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse (DEL) für München, Wolfsburg und Iserlohn zurückgreifen (insgesamt 155 Tore und 160 Assists), mit dem EC Red Bull Salzburg wurde der Rechtsschütze sogar zwei Mal Meister (2010 und 2011). Zuletzt war der Flügelspieler in der ersten französischen Liga in Grenoble sehr erfolgreich unterwegs, spielte dort u.a. auch in der Champions Hockey League (CHL) als tragender Faktor seiner Mannschaft.



Bei den Kurstädtern erhält Aubin, der im Nachwuchs in der Region Québec aktiv war und 2009 den Sprung über den “großen Teich” wagte, einen Vertrag für die kommende Saison. Mit seiner Erfahrung will der 1,78 Meter große und 86 Kilogramm schwere Stürmer eine wichtige Rolle im Team von Adam Mitchell spielen. “Durch seine DEL-Historie und professionelle Einstellung können vor allem die jungen Spieler viel von ihm lernen”, sagt Aubins neuer Coach Adam Mitchell. „Er ist ein flexibler Stürmer, der auch defensiv denken kann und uns mit seinen Fähigkeiten und Leadership auf und neben dem Eis bereichern wird”, so Chef-Coach Adam Mitchell über die Verpflichtung seines Wunschspielers.

Mit Brent Aubin gewinnt nicht nur Bad Nauheim, sondern auch die DEL2 einen hochkarätigen Akteur, der sowohl in der Vergangenheit als auch mit seinen jüngsten Leistungen gezeigt hat, dass er nach wie vor auf höchstem Niveau spielt. Für die Hessen wird er in der anstehenden Spielzeit mit der Rückennummer 11 auflaufen. Da er seit Sommer 2022 im Besitz eines deutschen Passes ist fällt er auch nicht mehr unter das Ausländer-Kontigent. Bereits am Freitag ist der Franko-Kanadier, mit seiner Frau und den drei Kindern in Bad Nauheim aus Frankreich angereist.

“Wir komplettieren mit Brent sehr bewusst mit einem vor allem in den Special-Teams erfahrenen und versiertem Spieler den Kader. Wir werden nun durch Förderlizenzspieler den Kader noch um einige junge Spieler erweitern, sodass wir gut und breit aufgestellt in die kommende DEL2 Saison gehen können” so Geschäftsführer Andreas Ortwein abschließend.