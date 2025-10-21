Vertrag bis Ende des Jahres

Blue Devils Weiden verpflichten Tomas Schmidt

21.10.2025, 21:18 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Blue Devils Weiden haben auf den aktuellen Engpass in der Verteidigung reagiert und mit sofortiger Wirkung den erfahrenen Abwehrspieler Tomas Schmidt verpflichtet. Der 36-jährige Tscheche mit deutschem Pass wird mit der Rückennummer 22 auflaufen. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende des Jahres und beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung bis zum Ende der Saison.

Die Verantwortlichen reagieren damit auf die anhaltenden Ausfälle in der Defensive. Mit Tomas Schmidt holen die Blue Devils einen Routinier in die Oberpfalz, der über eine beeindruckende Vita im deutschen Eishockey verfügt. Der Linksschütze bringt die Erfahrung von über 500 Spielen in der DEL2 mit. Zu seinen Stationen im Unterhaus gehören unter anderem Bremerhaven, Dresden, Bayreuth, Bad Nauheim, Landshut und Kaufbeuren, wo er in der vergangenen Saison aktiv war. Darüber hinaus sammelte Schmidt auch Erfahrungen in der Oberliga und den ersten beiden tschechischen Ligen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Mit der Verpflichtung von Tomas wollen wir unsere Defensive weiter stabilisieren. Gleichzeitig erhält das Trainerteam dadurch mehr Tiefe und Flexibilität in der Abwehr. Ein großer Pluspunkt ist natürlich auch seine langjährige Erfahrung.“