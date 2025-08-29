Nach Ausfall von Maximilian Kolb

Blue Devils Weiden verpflichten Calvin Pokorny

29.08.2025, 13:26 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Blue Devils Weiden reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Maximilian Kolb und geben die Verpflichtung von Calvin Pokorny bekannt. Der 27-jährige Verteidiger wechselt zum 1. September 2025 zum oberpfälzischen DEL2-Klub.

Pokorny war in den vergangenen vier Spielzeiten eine feste Größe in der Abwehr des EHC Freiburg. Seine Karriere in der DEL2 führte ihn zudem bereits zu den Bietigheim Steelers, mit denen er 2021 die DEL2-Meisterschaft und den Aufstieg feierte, den Ravensburg Towerstars und dem ESV Kaufbeuren. In bislang 301 DEL2-Spielen konnte der Rechtsschütze seine Qualitäten unter Beweis stellen und sammelte dabei 83 Scorerpunkte (31 Tore und 52 Assists). Seine Eishockey-Ausbildung führte ihn auch ins Ausland, wo er im Nachwuchsbereich internationale Erfahrung in den USA und der Schweiz sammelte.

Ein besonderes Detail für die Weidener Eishockey-Geschichte: Der Name Pokorny ist in Weiden kein Unbekannter. Calvins Vater, Tomas Pokorny, trug bereits in den Saisons 1993/94 und 1994/95 das Trikot des 1. EV Weiden.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Nach dem Ausfall von Max Kolb mussten wir handeln, um die notwendige Tiefe in unserem Kader zu sichern. Umso mehr freuen wir uns, mit Calvin einen sehr erfahrenen Verteidiger gewonnen zu haben, der uns durch seine Vielseitigkeit sofort weiterhilft. Er kann nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Sturm eingesetzt werden und gibt uns als Rechtsschütze zusätzliche wertvolle Optionen.“