Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Blue Devils Weiden freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Stürmer Luca Gläser bekanntzugeben. Der 26-jährige Publikumsliebling hat für zwei weitere Jahre unterschrieben und bleibt dem Team damit bis mindestens 2027 erhalten.

Gläser, der seit drei Jahren das Trikot mit der Nummer 7 trägt, absolvierte bislang 184 Spiele für die Blue Devils und hat sich zu einer absoluten Identifikationsfigur für Team und Fans entwickelt. In der vergangenen DEL2-Saison bestritt er 51 Hauptrundenspiele und erzielte dabei 24 Tore und 15 Vorlagen. Damit war er der erfolgreichste deutsche Torjäger der Liga.

Besonders gefährlich präsentierte sich Gläser in den Special Teams: Mit sechs Powerplay-Toren und drei Unterzahltoren war er eine feste Größe in Über- und Unterzahl. In den anschließenden Playoffs steuerte er in acht Spielen weitere drei Tore und drei Vorlagen bei.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Luca hat sich bei uns zu einem absoluten Topspieler entwickelt. Deshalb freut es mich sehr, dass wir weiterhin auf seine Torgefährlichkeit bauen können. Zudem identifiziert er sich komplett mit dem Verein und der Stadt und ist somit ein wichtiger Bestandteil nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis.“