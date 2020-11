Lesedauer: ca. 2 Minuten

In der vergangenen Saison gelang es den Heilbronner Falken mit einem sensationellen vierten Platz sich erstmalig direkt für das Playoff-Viertelfinale der DEL2 zu qualifizieren. Zudem ließen die Falken den großen Kontrahenten und Nachbarn, die Bietigheim Steelers, hinter sich. Umso ärgerlicher war es da, dass die Playoffs im letzten Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fielen.

Ob Heilbronn die letzte Saison bestätigen oder sogar eine Schippe drauflegen kann, muss sich erst noch zeigen. Zumindest gelang es den Verantwortlichen, das Grundgerüst der Mannschaft um den letztjährigen DEL2 Top-Scorer Dylan Wruck weitestgehend zusammenzuhalten. Lediglich den Abgang des ehemaligen Kapitäns und Leaders Derek Damon gilt es zu kompensieren. In Matthew Neal, den einige noch aus seiner Zeit bei den Kassel Huskies kennen, könnte man schon einen passenden Ersatz für seine Position gefunden haben. Weiterhin kommt mit Justin Kirsch ein konstanter Scorer und alter Bekannter zurück nach Heilbronn. Zudem bleiben mit Bryce Gervais und Stefan Della Rovere zwei tragende Säulen an Bord. Auch die Defensive um Top-Verteidiger Ian Brady bleibt nahezu identisch. Einzig Philipp Preto rückt von den Jungadler Mannheim ins Team der Falken.

Im Tor setzt man auch in dieser Saison auf den erfahrenen Matthias Nemec. Neben dem 20-jährigen Tom Schickedanz, der schon in der letzten Saison im Kader der Heilbronner Falken stand, erhalten die Falken mit Arno Tiefensee ein weiteres junges Torwarttalent. Arno Tiefensee wurde von seinem Stammverein, den Adler Mannheim, mit einer Förderlizenz ausgestattet und ist in dieser Saison dank der Kooperation der beiden Clubs auch für Heilbronn spielberechtigt.

Der größte Wechsel im sportlichen Bereich ereignete sich jedoch hinter der Bande. Der bisherige Headcoach Alexander Mellitzer verließ die Falken in Richtung Schweiz, um dort im Juniorenbereich zu arbeiten. Wiederum aus der Schweiz wechselte der neue Headcoach Michel Zeiter hinter die Bande der Falken, der bisher vor allem in der ersten und zweiten Schweizer Eishockey Liga als Trainer tätig war - zuletzt war in einer Doppelfunktion als Cheftrainer und Sportchef beim Zweitligisten EHC Winterthur aktiv gewesen.

Überraschend früh, am 28.08.2020, begann Heilbronn seine Vorbereitung mit einem Trainingsspiel beim Schweizer Drittligisten EHC Arosa. Darauf folgten drei weitere Trainingsspiele gegen den HC Thurgau (Swiss League), die Zürich Lions (National League) - beide ebenfalls Vertreter aus der Schweiz – und den HC Innsbruck (ICE) aus der ersten österreichischen Liga. Von diesen Spielen konnten die Falken sowohl das Spiel gegen EHC Arosa als auch das Spiel gegen HC Innsbruck siegreich gestalten.

Das erste offizielle Testspiel bestritten die Heilbronner Falken am 16.Oktober im Zuge des „Get Ready Cups“ (Teilnehmerfeld: ESV Kaufbeuren, Ravensburg Towerstars, Bietigheim Steelers, Heilbronner Falken) gegen die Ravensburg Towerstars. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Turnier noch in vollem Gange. Bisher konnten die Falken jedoch erst eins der vier absolvierten Spiele für sich entscheiden.

Offensiv waren die Falken mit 209 geschossenen Toren in der vergangenen Saison mit Abstand das beste Team der DEL2. Aufgrund der minimalen Veränderungen in der Offensive braucht man sich hier auch in der kommenden Saison wohl nur wenig Gedanken machen. Defensiv hat man mit 186 Gegentoren in der letzten Spielzeit allerdings noch Verbesserungspotenzial.

Schaut man sich den Kader an, sind die Falken auch in dieser Saison mindestens für einen Platz unter den Top-Sechs gut! In den Playoffs ist dann bekanntlich alles möglich!