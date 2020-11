Lesedauer: ca. 1 Minute

Hockey is back! Die DEL2 startet in ihre neue Saison. Dies war auch das beherrschende Thema in unserer aktuellsten Ausgabe unseres Instagram-Livestream-Formats (auch zu finden bei Spotify). Zu Gast war diesmal NHL-YouTuber und DEL2-Kommentator Alexander Blattmann, auch bekannt als 'BloodyLP', mit seiner Expertise auf die startende Saison.

'Bloody' ist am Standort Freiburg als Kommentator tätig und schätzt die Wölfe wie folgt ein: „In den vergangenen Jahren hat man immer um den Klassenerhalt gekämpft. […] Letztes Jahr haben sie sich in die Herzen gespielt. Nach so einer Saison ist die Erwartungshaltung gestiegen. Man hat wenig am Kader verändert, da es letztes Jahr funktioniert hat. Die Vorbereitung hat Mut gemacht.“ Drei hochkarätige Verpflichtungen konnte der EHC aus Freiburg dennoch Verbuchen: Christoph Kiefersauer, Skyler McKennzie und Ryan Del Monte.

Auch für Blattmann ist das Thema der Leihgeschäfte ein wichtiges: „Man muss das Gesamtbild sehen. Da ist es eine gute Möglichkeit in der DEL2 zu spielen. […] Das ist eine ausgesprochene gute Sache.“ Jedoch sieht er auch ein Risiko in diesen Leihen, denn die Teams müssen sich neu sortieren, wenn diese Spieler zu ihrem Stammverein zurückkehren. Dies kann dann noch mehr Spannung in die Spiele bringen.

Doch welchen Einfluss haben die leeren Arenen auf die Mannschaften und auf die Spiele?

„Es ist natürlich schwierig. Es ist unfassbar zusehen, welche Euphorie Fans in den Hallen auslösen können. […] Wenn du so eine Wand im Rücken hast, spielt es sich ganz anders. Der Heimspielfaktor ist extrem wichtig.“ so Blattmann. Ob dies in dieser Saison ohne Fans weiterhin so sein wird, bleibt abzuwarten.

Der Kommentator wünscht sich so eine knappe Saison, wie die letztjährige. „Man kann viele Statistiken wälzen und die letzten Jahre analysieren, aber am Ende kommt es immer anders als man denkt.“ Am Ende sieht er aber auch die üblichen Favoriten ganz oben in der Tabelle, dennoch erwartet er auch die Bietigheim Steelers wieder im Titelkampf: „Die haben Wut im Bauch.“

Im Sinne des Sport sagt er aber auch: „Ich würde mich freuen, wenn die Mannschaften, die letztes Jahr am Tabellenende waren, dieses Jahr eine Überraschung liefern können“

Alle vergangenen Instagram-Livestreams (u.a. Seider, Kahun, Grubauer, Stützle, Reichel, Peterka, Holzer) sind auch in unserem Spotify-Podcast zu finden.