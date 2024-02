Lesedauer: ca. 1 Minute

Kurz vor Ende des Transferfensters haben die Bietigheim Steelers den Verteidiger Tom-Eric Bappert bis Saisonende verpflichtet. Er wechselt von den Hammer Eisbären aus der Oberliga Nord ins Ellental. Der 25-jährige Linksschütze bringt trotz seines noch jungen Alters Erfahrung aus der DEL sowie der DEL2 mit nach Bietigheim.

Der 1.86m große und ca. 85kg schwere Verteidiger wurde in Iserlohn ausgebildet, ehe es ihn in die Akademie von Red Bull nach Salzburg zog. Nach einem Jahr in der DNL bei Köln ging es für Bappert nach Nordamerika in die OHL. Eine Saison später absolvierte er 20 Spiele in der DEL für Iserlohn. Im Sommer 2019 wechselte er innerhalb der DEL nach Krefeld, wo er bereits mit dem Assistenztrainer der Steelers Boris Blank arbeitete. 78 Spiele absolvierte er für die Pinguine im Oberhaus und schoss dabei ein Tor und gab sechs Vorlagen. In der vergangenen Saison spielte er für den KEV in der DEL2, ehe es für ihn weiter nach Hamm in die Oberliga ging. Für die Eisbären erzielte er in 30 Spielen einen Treffer und legte 12 weitere Tore auf.