​Vom tschechischen Zweitligisten LHK Jestřábi Prostějov haben die Bietigheim Steelers den 31-jährigen Stürmer Marek Račuk bis Saisonende verpflichtet.

Der in Teplice geborene ehemalige Juniorennationalspieler bringt die Erfahrung von 154 Spielen aus der ersten tschechischen Liga mit sowie 396 Partien in der zweiten Liga. Dort gelangen ihm insgesamt 329 Punkte (105 Tore). Darüber hinaus spielte er in der damaligen EBEL und ein Jahr für Krakau in der ersten polnischen Liga. Für die Polen stürmte er in der Saison 2022/23 auch in der Champions Hockey League und erzielte in sechs Einsätzen ein Tor und legte ein weiteres vor. Während seiner Zeit beim damaligen Zweitligisten in Kladno, stürmte er zwei Jahre neben Eishockeylegende Jaromir Jagr und stieg gemeinsam mit dem Weltmeister, Olympia- und Stanley-Cup-Sieger in die erste Liga auf. Nun wird Marek seine Qualitäten im Endspurt der DEL2 für die Steelers unter Beweis stellen.



Trainer und Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Ich freue mich sehr, Marek willkommen zu heißen. Seine Kombination aus Größe, Geschwindigkeit und Zwei-Wege-Fähigkeiten, bringen eine neue Dimension in unser Team. Ich glaube, dass er eine Schlüsselrolle bei uns bis zum Ende der Saison spielen wird.“