Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 29-jährige Kanadier Brett Welychka verstärkt den Sturm der Schwaben und besetzt die letzte Kontingentstelle im Kader der Ellentaler.

In der vergangenen Saison schnupperte der Rechtsschütze bereits DEL2-Luft bei den Eislöwen aus Dresden. Für die Elbstädter absolvierte er gegen Ende der Saison insgesamt elf Spiele, in denen dem 1.78m großen und ca. 88kg schweren Stürmer vier Tore und fünf Vorlagen gelangen. Vor seinem Wechsel nach Dresden war er bei den Nottingham Panthers in der EIHL (Elite Ice Hockey League im Vereinigten Königreich) aktiv und erzielte 25 Tore und 14 Assists in 45 Spielen.

Brett Welychka wurde im kanadischen London (Ontario) geboren und gewann mit seinem Heimatclub zweimal den Titel in der OHL (Ontario Hockey League), die zu den besten Nachwuchsligen in Nordamerika zählt. Schon während seiner Zeit an der Universität machte er acht Spiele für die Manitoba Moose aus der American Hockey League (AHL) und konnte dabei ein Tor erzielen und eins vorbereiten. In der Saison 18/19 spielte er für Rockford in der AHL (18 Spiele) und die Indy Fuel in der ECHL. In 34 Partien kam er auf 25 Punkte (11 Tore). Dort spielte er bereits mit Guillaume Naud zusammen – nun sind beide wieder in einem Team.

Nach dieser Spielzeit wagte er den Schritt nach Europa und heuerte für zwei Jahre in Dänemark an. Für Esbjerg Energy und die Rodovre Mighty Bulls absolvierte er 80 Spiele und traf dabei 14 Mal und gab 38 Vorlagen. Im letzten Jahr war er dann wie erwähnt in Nottingham und Dresden aktiv. Brett wird im Laufe des Wochenendes in Bietigheim ankommen und in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.