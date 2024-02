Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurz bevor das Transferfenster gestern geschlossen wurde, haben die Bietigheim Steelers den kanadischen Stürmer Morgan Adams-Moisan verpflichtet. Der 27-jährige Rechtsschütze wechselt aus der ECHL ins Ellental.

Für die Fort Wayne Komets kam der der 1,88 Meter große Stürmer in der aktuellen Saison auf 27 Spiele mit 17 Punkten, darunter zwölf Tore. Im Jahr 2021 gewann er mit den Komets den Kelly-Cup, die Meisterschaft der ECHL. Zusätzlich bringt er die Erfahrung aus insgesamt 64 Spielen in der American Hockey League mit, in denen ihm vier Punkte gelangen. Adams-Moisan spielte bereits mit Lewis Zerter-Gossage zusammen, so dass er bereits einen Mitspieler kennt.



Steelers-Trainer Alexander Dück: „Wir wollten auch in der Offensive mehr Tiefe und konnten mit Morgan einen AHL-erfahrenen Stürmer verpflichten. In den Play-downs weiß man nie, was passiert. Morgan bringt zusätzlich eine körperliche Komponente mit in unser Spiel. Er gibt uns viel mehr Möglichkeiten, im Sturm flexibler zu sein, zudem können wir noch nicht absehen, wann Brett Welychka wieder bei 100 Prozent ist.“