​Von den Crocodiles Hamburg aus der Oberliga Nord wechselt der 28-jährige Stürmer Dominik Lascheit zu den Bietigheim Steelers in die DEL2.

Der aus dem schleswig-holsteinischen Eutin stammende Rechtsschütze wurde in der Jugend der Eisbären Berlin ausgebildet und bringt Erfahrung aus der DEL2 sowie der Oberliga mit. Mit 88 Kilogramm verteilt auf einer Körpergröße von 1,85 Meter, kann Lascheit sowohl als Center als auch auf den Außen eingesetzt werden.



In den letzten fünf Jahren spielte er für Hamburg und kam dabei in 224 Spielen auf stolze 339 Punkte (139 Tore). Insgesamt spielte Lascheit 369 Mal in der Oberliga und erreichte 460 Punkte. Auch die DEL2 ist keine Unbekannte für den ehemaligen deutschen Juniorennationalspieler. Für Bad Nauheim spielte er 90 Partien und kam dabei auf 14 Punkte. Nun folgt sein zweiter Anlauf im Unterhaus der DEL bei den Steelers.

Bietigheims Sportlicher Leiter Daniel Naud erklärt: „Dominik war in den letzten vier Jahren einer der Topspieler in der Oberliga. Dadurch, dass er im Sturm alle Positionen spielen kann, verleiht er unserer Offensive mehr Flexibilität. Zudem ist er mit einem sehr harten und vor allem präzisen Schuss ausgestattet. Dominik war in Hamburg Kapitän, was auch zeigt, dass er Führungsqualitäten mit nach Bietigheim bringen wird.“