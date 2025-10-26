Düsseldorf und Crimmitschau verbuchen Shutout-Heimsiege

Bietigheim Steelers gewinnen in Landshut – Krefeld schießt Kaufbeuren ab

26.10.2025

Die Bietigheim Steelers gewinnen auch ihr viertes Spiel in Folge und bezwingen den EV Landshut in der DEL2 nach frühem 0:2-Rückstand.

EV Landshut – Bietigheim Steelers 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Elf von zwölf möglichen Punkten aus vier Spielen lautet das Resümee von Steelers-Nachverpflichtung Cole Fonstad. Er selbst war an den beiden Wochenenden mit drei Toren und vier Vorlagen maßgeblich am Erfolg seines neuen Teams beteiligt. Reihenkollege Jack Dugan legt hier noch eine Schippe drauf: Vier Tore und sieben Assists!

Beide waren beim Auswärtsspiel gegen den EV Landshut mit drei Assists wieder einmal die Garanten für den Sieg. Die Torschützen hießen Benjamin Zientek, Brett Kemp, Maximilian Söll und Arne Uplegger. Auf Landshuter Seite trafen Elias Lindner, Tor Immo und Jesse Koskenkorva.

Krefeld Pinguine – ESV Kaufbeuren 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Die Krefeld Pinguine ließen den Gästen aus dem Allgäu nicht den Hauch einer Chance und gewinnen am Ende 7:1. Davis Vandane eröffnete in der 14. Spielminute den Torreigen. Noch vor Drittelende folgte dann eine Spielminute, die Gästekeeper Daniel Fießinger wohl nie vergessen wird: Tim Schütz, Max Newton und erneut Davis Vandane trafen innerhalb von 53 Sekunden ganze dreimal. Auch Alexander Weiß, Daniel Bruch und Adam Payerl trafen für die Gastgeber – nach 46 Minuten stand es 7:0. Einziger Schandfleck in einer sehr überzeugenden Leistung, war der Gegentreffer durch ESVK-Youngster Philipp Krening 24 Sekunden vor Spielende.

Düsseldorfer EG – Blue Devils Weiden 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Wer im Eishockey in 60 Spielminuten ein Tor schießt, der geht meistens mit null Punkten vom Eis. Diesen Grundsatz hat die DEG beim minimalistischen 1:0-Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden erfolgreich widerlegt. Max Faber gelang bereits in der 13. Spielminute das einzige Tor des Spieles im Powerplay.

Mehr als bemerkenswert ist – trotz Niederlage – die Leistung der Gäste zu bewerten. Aufgrund der aktuellen Verletzungsmisere trat Weiden mit nur einem Ausländer an und verkaufte sich beim DEL-Absteiger bärenstark.

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Die Kassel Huskies halten durch den knappen 3:2-Heimsieg gegen Weißwasser ihren Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. Matej Rutkowski und Dominik Turgeon brachten die Gastgeber schon nach fünf Spielminuten auf die Siegerstraße. Kyle Havlena und Tim Sezemsky brachten ihr Team bis zur Spielmitte aber wieder zurück ins Rennen, ehe dann Darren Mieszkowski in der 43. Spielminute das siegbringende 3:2 erzielen konnte.

Am Ende hatten die Kassel Huskies doppelt so viele Schüsse als die Lausitzer Füchse: 38:19.

Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Crimmitschau reichten am Ende 18 Schüsse zu vier Toren, während Kevin Reich alle 30 Schüsse der Gäste parieren konnte. Bereits in der vierten Spielminute traf Dominic Walsh zur frühen Führung der Gastgeber. Im zweiten Spielabschnitt legte Tim McGauley noch früher mit dem 2:0 nach und brauchte nur 2:21 Minuten. Elf Sekunden vor Drittelende setzte Louis Brune mit dem 3:0 dem Spiel den Deckel auf. Gästecoach Bo Subr nahm Goalie Ilya Sharipov früh zu Gunsten des sechsten Feldspieler vom Eis, was Dylan Wruck in der 57. Minute zum 4:0-Endstand ausnutzen konnte.

EC Bad Nauheim – Starbulls Rosenheim 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)

Tore: Bad Nauheim: Zach Kaiser; Rosenheim: Teemu Pulkkinen, Fabian Dietz, Scott Feser

EHC Freiburg – Eisbären Regensburg 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Tore: Freiburg: Travis Ewanyk, Christian Billich; Regensburg: David Morley (3), Philipp Preto, Donat Péter, Sam Payeur