Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aus der französischen Ligue Magnus wechselt der 29-jährige kanadischer Stürmer Evan Jasper zu den Bietigheim Steelers.

Jasper befindet sich bereits in Bietigheim und wird nach seiner behördlich angeordneten Quarantäne von fünf Tagen zum Team stoßen. Mit der Verpflichtung reagieren die Schwaben auf die derzeitige angespannte Kadersituation. Jasper erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Evan Jasper spielte in China fürORJ Bejing und erzielte in 52 Spielen 19 Tore und legte weitere acht Treffer auf. In der aktuell laufenden Runde lief er für den französischen Erstligisten aus Chamonix auf. Dort traf er in zwölf Spielen elfmal und assistierte bei drei weiteren Toren. Vor seiner Zeit in China und Frankreich spielte der Kanadier in Dänemark und wurde mit Fredrikshaven Dritter der Meisterschaft. In Nordamerika war er 78 Mal in der ECHL aktiv (52 Punkte) und dreimal in der AHL mit einem Punkt.