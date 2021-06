Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Torhüter-Trio des EHC Freiburg für die kommende Saison in der DEL2 steht. Mit Luis Benzing und Maurice Hempel ist das Gespann um DEL-Neuzugang Patrik Cerveny komplett.

Der 21-jährige Luis Benzing geht dabei mit den Wölfen in seine dritte Spielzeit. Als gebürtiger Schwenninger durchlief Benzing den gesamten Nachwuchs der Wild Wings und stieß in der Saison 2019/20 erstmals zu den Wölfen in den Breisgau. Hier kam er auch zu seinem ersten Einsatz im Seniorenbereich, während er hauptsächlich noch das Tor der U20 hütete und dort den zweitbesten Gegentorschnitt in der gesamten Liga aufweisen konnte. Auch in der abgelaufenen Saison war der Linksfänger Teil des Wolfsrudels und konnte nach dem Ausfall des Schwenninger Stammkeepers sein Debüt in der Penny DEL feiern. In seinen beiden Erstligaspielen überzeugte er mit einer beeindruckenden Fangquote von 92,3 Prozent. Luis Benzing wird nun auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Neu dazu kommt mit Maurice Hempel der dritte Torhüter in diesem Bunde. Bereits in der abgelaufenen Saison wurde das Eigengewächs aus dem Wölfe-Nachwuchs vor den Playoffs als Standby-Goalie lizenziert und stößt nun für die DEL2-Saison 2021/22 fest in den Kader der Breisgauer.

Jack Hartigan, der bisherige Co-Trainer der Wölfe, wird den EHC Freiburg in der kommenden Spielzeit hingegen nicht mehr in dieser Funktion begleiten. Wie bereits in der Saison 2019/20 bleibt Hartigan dem Trainerteam jedoch als Torwarttrainer erhalten. Mit seinem Eishockey-Sachverstand und seiner langjährigen Erfahrung als Torwarttrainer wird er dabei eine zentrale Rolle in der Entwicklung des jungen Torhüter-Trios haben.