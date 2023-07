DEL2 startet mit den 14 lizenzierten Clubs in die Saison 2023/2024

Die Bayreuth Tigers haben am Montag im Rahmen der Verhandlung vor dem DEL-Schiedsgericht die Schiedsklage gegen die Lizenzverweigerung der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH nach Erörterung der Sach- und Rechtslage zurückgenommen.

Die DEL2 startet demnach am 15. September 2023 mit den 14 lizenzierten Clubs in die Saison 2023/2024. Der Verein hat angekündigt, sich am Dienstag, den 25.07.2023, ausführlicher zu der Situation zu äußern.