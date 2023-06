Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Spencer Berry verpflichten die Bayreuth Tigers einen weiteren Akteur für die neu formierte Defensive, dessen Onkel in der Saison 1985/86 für den SVB aufs Eis ging.

Geboren im kanadischen White Rock genoss der Linksschütze die Ausbildung in seinem Heimatland, ehe es ihn 2018 in die USA zog. In der NCAA (Division 1) spielte er seitdem für die Rochester Institute of Technology Tigers, für die er in der vergangenen Saison als Assistenzkapitän aufs Eis ging. Die Tigers waren in der vergangenen Saison das beste Team in ihrer Division.

In 5 Jahren absolvierte der meist defensiv orientierte Verteidiger insgesamt 125 Spiele in der Universitätsliga, in denen ihm ein Treffer und 16 Vorlagen gelangen. Nun wagt der 24-Jährige, der neben der kanadischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, den Sprung über den berühmten Teich und wird in der kommenden Saison für die Tigers auflaufen.