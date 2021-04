Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei den Bayreuth Tigers schreitet die Kaderplanung weiter mit großen Schritten voran. Nach den gemeldeten Abgängen befindet man sich mit den übrigen Akteuren des letztjährigen Kaders noch in Gesprächen und konnte dabei weitere Einigungen erzielen.

Zunächst möchte man aber einen weiteren Neuzugang am Roten Main vorstellen: Mit Luke Pither nehmen die Bayreuth Tigers einen Mittelstürmer für die kommende Spielzeit unter Vertrag. In der Saison 2019/20 lief der Kanadier für den EHC Freiburg in der DEL2 auf. In 47 Einsätzen in der Hauptrunde steuert er 21 Tore und 41 Vorlagen zur überragenden Hauptrunde seines Teams bei und führte die Breisgauer auf den dritten Tabellenplatz der DEL2. Neben seinen Scoringwerten bringt Pither ein anderes wichtiges Merkmal mit: Mit einer Erfolgsquote von über 54 Prozent gehört das Bullyspiel zu seinen Stärken.

Geboren in Burketon in der kanadischen Provinz Ontario genoss Pither seine Ausbildung in den kanadischen Junioren-Ligen. Zur Saison 2010/11 gelang ihm der Sprung in die AHL (137 Spiele, 51 Scorerpunkte) und die ECHL (114 Spiele, 98 Punkte), wo er in den kommenden Jahren seine sportliche Heimat fand. Die Saison 2013/14 führte den 32-Jährigen nach Finnland, bevor es in der Folgesaison nach Klagenfurt in die EBEL ging. Nach zwei Jahren in Nordamerika spielte Pither seit der Saison 2017/18 erneut in Europa. Von Schweden ging es nach England und dann nach Freiburg. Dort besaß er auch Vertrag für die vergangene Spielzeit, blieb aber aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise zunächst in seiner kanadischen Heimat. Mitte Februar folgte dann der Wechsel zum HC Pustertal, wo er aber nur fünf Spiele absolvieren konnte.

Petri Kujala freut sich auf einen vielseitigen Mittelstürmer: „Luke ist in allen Situationen auf dem Eis bärenstark, besonders auch in den ‚special teams‘. Er bringt Kreativität in unsere Offensive, hat aber auch ein Auge auf die Defensive. Ich erwarte, dass er einer unserer Führungsspieler sein wird.“