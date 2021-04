Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom DEL2-Konkurrenten EC Bad Nauheim wechselt Cason Hohmann zu den Bayreuth Tigers.

Der US-Amerikaner absolvierte seine erste Spielzeit in Deutschland bei den Hessen und konnte mit insgesamt 79 Scorerpunkten in 49 Spielen beeindruckende Werte liefern. Damit belegte er in der abgebrochenen Hauptrunde den dritten Platz unter den besten Punktesammlern der Liga. Mit 59 Torvorlagen steht der gemeinsam mit Marco Pfleger an der Spitze dieser Wertung.

Der 28-jährige Außenstürmer, der auch als Center agieren kann, genoss seine Ausbildung an der Boston University und absolvierte nach vier Jahren in der NCAA zwei Jahre in der ECHL und kam auch zu fünf Einsätzen in der AHL. 2017 zog es ihn erstmals nach Europa: Beim HC Banska Bystrica hatte er maßgeblichen Anteil beim Erreichen der slowakischen Meisterschaft. Es folgte ein Jahr beim EHC Olten in der zweiten Schweizer Liga, bevor es erneut nach Banska Bystrica ging. Im vergangenen Jahr führte ihn seine Reise dann nach Bad Nauheim, wo er die genannt starke Werte lieferte. Gegen sein neues Team gelangen Hohmann übrigens ein Tor und sieben Vorlagen in vier Spielen.

„Wir wollen gleich zu Beginn der Kaderzusammenstellung ein positives Zeichen setzen“, ordnet Geschäftsführer Matthias Wendel die Neuverpflichtung ein. „Cason hat in Bad Nauheim seine Stärken bereits gezeigt und soll das nun bei uns fortführen.“ Auch Trainer Petri Kujala freut sich auf den Neuzugang: „Cason ist ein sehr kreativer Offensiv-Spieler, der besonders in Eins-gegen-Eins-Situationen seine Stärken ausspielen kann. Er hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler und setzt diese entsprechend in Szene. Dass er auch als Mittelstürmer agieren kann, gibt uns natürlich mehr Optionen.“