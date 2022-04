Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem die Tölzer Löwen am Freitag die Serie ausgleichen konnten, gingen am Sonntag die Bayreuth Tigers in Führung und liegen nunmehr mit 3:2-Siegen vorn. Sie können damit bereits am nächsten Dienstag den DEL2-Klassenerhalt sichern. Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Serie erscheint das durchaus realistisch. Spiel fünf endete am Sonntag mit einem 5:2 für die Oberfranken.

Bayreuth begann engagiert gegen die Löwen, die auch noch auf den gesperrten Markus Eberhardt verzichten mussten. Gleich in den ersten Minuten hatten die Gastgeber hochkarätige Chancen, doch Tölz stand zunächst sicher. In der 14. Minute fiel dann doch das 1:0 für die Tigers durch Jan Hudecek. Damit ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt wurden die Löwen dann stärker und hätten durchaus den Ausgleich verdient gehabt. Ein Doppelschlag in der 32. Minute riss sie aber aus allen Träumen. Zunächst konnten Hölzl und McNeely die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. Das nutzte Jan-Luca Schumacher und staubte zum 2:0 ab. Kaum 30 Sekunden später kam Jan Hudecek mit Kevin Kunz von links und erhöhte auf 3:0. Als Torschütze wurde Kunz angegeben, der bereits beim 1:0 von vielen als Vollstrecker gesehen wurde. Bayreuth war es egal, denn von dieser Wendung des Spiels sollten sich die Löwen nicht mehr erholen. Ihnen gelang zwar in der 35. Minute der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Tyler McNeely, doch nur eine Minute später hämmerte Christian Kretschmann den Puck in Überzahl zum 4:1 ins Netz.

Das letzte Drittel gehörte zunächst den Löwen, doch McNeely scheiterte in der 42. Minute freistehend am erneut sicheren Timo Herden im Tor der Gastgeber. Schon fünf Minuten vor Spielende nahm Kevin Gaudet den Torwart raus. Aber Bayreuth ließ nichts mehr anbrennen. Zwar machte Ian Brady in der 56. Minute noch das 4:2, aber der Endspurt der Tölzer kam schlicht zu spät. Zwei Minuten vor dem Ende ging der Puck dann an Ville Järveläinen, der kurz vor dem eigenen Tor goldrichtig stand und die Situation abgebrüht zu seinem zehnten Playdown-Tor nutzte. Er brachte das Spielgerät über die gesamte Eisfläche in das leere Tölzer Gehäuse zum 5:2-Endstand.

Erneut war es ein verdienter Sieg der Bayreuth Tigers, die nun am Dienstagabend die Möglichkeit haben in Bad Tölz den Deckel draufzumachen und den Klassenerhalt zu sichern.