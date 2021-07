Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Starbulls Rosenheim wechselt mit Tobias Meier ein 21-jähriger Stürmer, der zuletzt mit 40 Punkten (21 Treffer) in 33 Spielen und acht Punkten in den Play-offs in der Oberliga Süd auf sich aufmerksam gemacht hat.

Bereits in seiner ersten Oberliga-Saison konnte der junge Linksschütze überzeugen, als er mit 37 Punkten in 50 Partien für den EV Füssen maßgeblich an der Punkteproduktion beteiligt gewesen war. Nun folgt also der Schritt in die DEL2, wo Meier einen Vertrag in Bayreuth für die kommende Spielzeit unterschrieben hat.

Seine ersten Schritte auf dem glatten Parkett machte der gebürtige Peißenberger in seiner Heimatgemeinde, bevor er im Alter von 13 Jahren zum EV Füssen wechselte und dort durchgehend zu den Leistungsträgern seines jeweiligen Jahrgangs gehörte. Erstmals richtig Präsenz zeigte Meier im Team der Schüler-Bundesliga, als er bei 36 Spielen 58 Treffer erzielte und zusätzlich an weiteren 26 Toren beteiligt war. Über 150 Mal scorte der junge Torjäger anschließend in seiner DNL-Zeit, wo er 104 Partien absolvierte.

„Tobi ist ein junger und schneller Außenstürmer, der bisher alle Hürden problemlos gemeistert hat. Er spielt nun, trotz seiner erst 21 Jahre, seit vier Jahren bei den Senioren. Wir trauen ihm zu, dass er sich auch schnell in der DEL2 zurechtfindet“, erklärt Coach Petri Kujala die Neuverpflichtung aus Rosenheim.