​Mit Jayden Schubert können die Bayreuth Tigers einen weiteren Neuzugang für die Offensive begrüßen.

Der Angreifer aus Abbotsford, British Columbia in Kanada spielte in seiner Heimat mehrere Jahre in der Vancouver Island Junior Hockey League, bevor er zur Saison 2018/19 den Sprung über den großen Teich nach Europa wagte. Für zwei Jahre ging der Linksschütze für den ERC Sonthofen in der Oberliga Süd aufs Eis, einmal ging es in die Playdowns und einmal in die Playoffs. 2020 zog es den Angreifer aus dem tiefsten Süden der Republik in den hohen Norden, wo er für die Rostock Piranhas auflief. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Schubert dann bei den Hannover Indians ebenfalls in der Oberliga Nord, mit denen er ebenso wie mit Rostock den Einzug in die Playoffs feiern konnte. Im Achtelfinale konnte er sich mit seinem Team knapp gegen Höchstadt durchsetzen, im Viertelfinale schieden die Indians dann gegen den späteren Finalisten aus Weiden aus. In insgesamt 240 Spielen in der deutschen Oberliga gelangen Schubert 72 Tore und 67 Vorlagen.