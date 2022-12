Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Blue Devils Weiden wechselt mit Joey Luknowsky ein 22 Jahre alte Allrounder an den Roten Main, der bei den Bayreuth Tigers vornehmlich die Defensive verstärken soll.

Der in Bremerhaven geborene Deutsch-Kanadier, dessen Vater Jay einen großen Teil seiner Karriere in Deutschland verbracht hat, durchlief den Nachwuchs des Krefelder EV, bevor er 2020 erste Einsätze im Seniorenbereich bei den Kassel Huskies verzeichnete. Seit 2021 verteidigt der 1,78 Meter große Rechtsschütze für Weiden. Hierbei gelangen ihm im Vorjahr bei 48 Einsätzen 21 Punkte. Aktuell absolvierte Luknowsky 18 Spiele bei den Oberpfälzern, zu welchen er zwei Tore sowie acht Vorlagen beisteuern konnte.



„Auf Grund der personellen Engpässe in der Verteidigung, die längerfristig anhalten könnten, mussten wir reagieren und haben Joey zunächst bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag genommen. Von Vorteil ist sicherlich, dass Rich Chernomaz den Spieler bereits kennt und entsprechend sein Potenzial einschätzen kann“, ordnet Rainer Schan die Verpflichtung des jungen Abwehrspielers ein.

Neben Leon Schuster, der länger ausfallen wird, und Olafr Schmidt muss auch Garret Pruden am Wochenende passen. Hier stehen in den nächsten Tagen eingehende Untersuchungen an, nach welchen man wissen wird, ob und wie lange der Verteidiger ausfallen wird.

„Es wird sicherlich nicht unsere letzte Verpflichtung sein. Wir halten die Augen offen und sind weiter auf der Suche um mehr Qualität, sei es in der Defensive oder im Sturm, in den Kader zu bekommen. Priorität hatte aktuell die Verteidigung, damit man mit sechs Akteuren und drei Reihen agieren kann“, so Schan weiter.