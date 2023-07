Lesedauer: ca. 1 Minute

Das Kapitel DEL2 ist für die Bayreuth Tigers aktuell beendet. Nachdem der Club beim DEL-Schiedsgericht seine Klage zurückgezogen hatte, steht der Abschied aus der zweithöchsten Spielklasse fest. Nun streben die Bayreuther die Teilnahme an der Oberliga Süd an. Geschäftsführer Matthias Wendel hatte für die Tigers an der mehrstündigen Verhandlung teilgenommen.

„Alleine die Tatsache, dass über mehrere Stunden verhandelt worden ist, indiziert, dass wir mit unserem Ansatz, nicht chancenlos in die Verhandlung zu gehen, richtig lagen“, wird Matthias Wendel in einer Mitteilung der Tigers zitiert. „Es wurde im Prinzip alles analysiert, um gegebenenfalls eine Lösung herbeizuführen. Wir haben zum Termin noch einen stattlichen Betrag akquirieren können, um gegebenenfalls einen Vergleich zu schließen, was von der Liga jedoch abgelehnt worden ist. Als sich im Verlauf der Verhandlung dann herauskristallisiert hatte, dass die Klage abgewiesen werden würde, haben wir diese zurückgenommen.“



Fragen nach Gerüchten über deutliche Verluste beantwortet Wendel im Rahmen dieser Mitteilung so: „Ich kommentiere grundsätzlich keine Zahlen, die auf diversen Plattformen gepostet werden. Aber natürlich hat die letzte Saison richtig Geld gekostet, was uns am Ende auch den Verbleib in der DEL2 gekostet hat, wenn man dies so ausdrücken möchte. Wir hatten stark investiert – der erhoffte und erwartete Effekt ist jedoch ausgeblieben. Außerdem ist es dann natürlich schwieriger, während der Saison noch Partner zu akquirieren, wenn man am Tabellenende steht. Der Zuschauerschnitt war ebenso wenig erfreulich und die kostenintensive Mannschaft hat das ‚negative‘ Bild komplett gemacht. Am Ende haben wir mit Nachverpflichtungen nochmals Geld in die Hand genommen, um den Abstieg zu vermeiden.“

Positiv scheint die Prognose für eine Teilnahme an der Oberliga Süd zu sein. Wendel sagt dazu: „Wir haben positive Signale vom Präsidium des DEB erhalten, wollen aber der finalen Entscheidung nicht mit Spekulationen vorgreifen. Alle Unterlagen wurden in den letzten Wochen eingereicht. Allerdings müssen auch hier die Formalien eingehalten werden, was eben noch einige Tage in Anspruch nehmen wird.“

Für die Zukunft planen die Bayreuth Tigers, einen Aufsichtsrat zu installieren.