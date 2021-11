Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Lausitzer Füchse gewinnen zu Hause gegen Kaufbeuren. Ravensburg siegt deutlich in Bad Tölz und auch Bad Nauheim gewinnt auswärts in Heilbronn und verteidigt die Tabellenführung. Freiburg bleibt im Aufwärtstrend und holt drei Punkte gegen Dresden. Frankfurt behält gegen Selb die Oberhand und bleibt an der Tabellenspitze dran.

Die Partien im Überblick:

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Die Füchse kamen besser ins Spiel und gingen durch Peter Quenneville (8.) in Führung. Joseph Lewis (26.) konnte Kaufbeuren mit dem Powerplaytreffer zurück ins Spiel bringen. Der Spielstand hielt aber nicht lange an, denn Quenneville (28.) traf zur erneuten Führung für die Lausitzer. Anschließend konnte der ESVK nichts mehr dagegensetzen und ging durch zwei weitere Treffer von Clarke Breitkreuz (31.) und Peter Quenneville (39.), der zudem an allen Toren seines Teams beteiligt war, weiter in Rückstand. Mit einem torlosen Schlussabschnitt sicherten sich die Füchse einen wichtigen Sieg mit den dazugehörigen drei Punkten.

Tölzer Löwen – Ravensburg Towerstars 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Ravensburg verlor zuletzt etwas den Anschluss an die Tabellenspitze und wollte diesen bei den Tölzern wiederherstellen. Für die Gäste verlief die Partie wie geplant. Zunächst konnten Gregory Saakyan (15.) und Davis Koch (20.) die Towerstars in Führung bringen. Auch im Mittelabschnitt fanden die Tölzer nicht ins Spiel und kassierten zwei weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Die Aufholjagd blieb auch im dritten Abschnitt aus. James Bettauer (47.) mit seinem zweiten Tor und Vincenz Mayer (56.) machten das Ergebnis zu einer sehr eindeutigen Sache. Zudem durfte sich Jonas Langmann zusätzlich zum Sieg seiner Mannschaft über einen Shutout freuen. Tölz hingegen rutscht auf Platz zehn ab.

Heilbronner Falken – EC Bad Nauheim 3:4 (1:1, 0:0, 2:2/ 0:1) n.V.

Zunächst erwischten die Falken den besseren Start und gingen durch Jeremy Williams (3.) in Führung. Christoph Körner (7.) hatte aber eine schnelle Antwort parat und glich aus. Nach einem torlosen Mittelabschnitt brachte Kenney Morrison (46.) Heilbronn erneut in Führung. Aber auch darauf konnten die Gäste kontern und glichen durch Jerry Pollastrone (48.) wieder schnell zum 2:2 aus. Die Roten Teufel konnten sogar durch Maximilian Glötzl (52.) in Führung gehen. Doch auch die Falken bewiesen Qualität und glichen durch Judd Blackwater (53.) aus. Somit stand die Verlängerung auf dem Programm, in der Kevin Schmidt (61.) nach nur 35 Sekunden den Gästen den Sieg brachte und somit auch die Tabellenführung verteidigt werden konnte.

EHC Freiburg – Dresdner Eislöwen 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Die Fans mussten im Breisgau nach einem torlosen Anfangsdrittel lange auf den ersten Treffer warten, doch Scott Allen (25.) konnte den Bann brechen und brachte die Wölfe in Führung. Diese hielt auch bis in den Schlussabschnitt, ehe Johan Porsberger (46.) Dresden zurück ins Spiel bringen konnte. In einer ausgeglichenen Partie brachte allerdings Marc Wittfoth (54.) Freiburg wieder in Front und schoss damit auch seine Mannschaft zum dritten Sieg in Folge. Dresden hingegen verliert etwas Boden auf die Tabellenspitze.

Löwen Frankfurt – Selber Wölfe 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Die Selber Wölfe wollten nach dem Sieg am Freitag auch in Frankfurt punkten und den Anschluss an den EV Landshut herstellen, um die rote Laterne loszuwerden. Frankfurt wollte dagegen wieder zurück an die Spitze und konnte durch Tomas Sykora (11.) auch in Führung gehen. Lars Reuß (15.) brachte allerdings die Gäste mit dem Ausgleich zurück ins Spiel. Doch die Löwen zeigten ihre spielerische Stärke, gingen durch Dylan Wruck (21.) und Ryon Moser (31.) wieder in Führung und ließen nichts anbrennen. Im Schlussabschnitt machte Constantin Vogt (46.) dann alles klar für die Hausherren und brachte Frankfurt auf einen Punkt an den Tabellenführer heran.