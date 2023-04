Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Drei wichtige Entscheidungen fielen am Ostermontag in der DEL2. Der EC Bad Nauheim schießt sich mit einem deutlichen 8:2 gegen die Kassel Huskies ins Finale. Die Bayreuth Tigers sichern sich, wie bereits im letzten Jahr, in der zweiten Playdown-Runde den Klassenerhalt in der zweithöchsten deutschen Liga. Die Heilbronner Falken stehen somit als sportlicher Absteiger fest. Und weil mit Ravensburg und Bad Nauheim zwei nicht aufstiegsberechtigte Teams das Zweitliga-Finale erreicht haben, bleiben die Augsburger Panther in der DEL.

Play-off-Halbfinale:



EC Bad Nauheim - Kassel Huskies 8:2 (2:2, 2:0, 4:0)

Serie: 4:2

Der EC Bad Nauheim hatte in dieser Halbfinalserie bereits drei Siege auf dem Konto, musste sich aber am Samstag knapp den Kassel Huskies geschlagen geben. Diese wollten sich in die Serie zurück kämpfen. Das misslang gründlich. Im ersten Abschnitt gingen die Huskies zwar zweimal in Führung (Darren Mieszkowski in der zwölften und Joel Lowry in der 17. Minute). Doch die Roten Teufel konnten jeweils kurz danach ausgleichen (Tim Coffman in der 15. und 19. Minute). Zu Beginn des zweiten Drittels legte Taylor Vause zuerst zum 3:2 (24.) und in der 31. Minute in Überzahl gleich auch noch zum 4:2 nach. Nicht einmal eine Minute später zappelte der Puck zum fünften Mal im Kasseler Tor. Der Treffer zählte aber nicht, das Tor war verschoben. Im letzten Abschnitt waren kaum vier Minuten gespielt, da erhöhte Marc El-Sayed auf 5:2. Drei Minuten später machte Taylor Vause mit seinem dritten Tor an diesem Abend das 6:2 für Bad Nauheim. Die Huskies brauchten nun schon ein kleines Wunder. Aber diese treten selten ein, wenn man sie benötigt. Im Gegenteil, die Roten Teufel machten sogar noch das 7:2 durch Jerry Pollastrone (Empty Net, 58.) und kurz darauf das 8:2 durch David Czerny. Der Rest war rot-weißer Jubel im ausverkauften Colonel-Knight-Stadion.

Die Kassel Huskies verpassen damit in der dritten Saison hintereinander der Aufstieg in die DEL. In der Saison 2020/21 mussten sie sich im Finale den Bietigheim Steelers im letzten Spiel geschlagen geben. Ein Jahr später verpasste man es, die Lizenzunterlagen rechtzeitig einzureichen. In dieser Saison war Kassel zwar mit einer Rekordpunktzahl von 131 Punkten unangefochtener Hauptrunden-Spitzenreiter, scheiterte nun aber im Halbfinale an den unglaublich motivierten und disziplinierten Roten Teufeln Bad Nauheim. Diese stehen nun mit den Ravensburg Towerstars im Finale. Da beide Mannschaften nicht aufstiegsberechtigt sind, haben gleichzeitig die Augsburger Panther den Klassenerhalt in der DEL in der Tasche.

Play-downs:

Bayreuth Tigers - Heilbronner Falken 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Serie: 4:2

Auch die Bayreuth Tigers hatten am Ostermontag ihren ersten von zwei Matchpucks – und sie nutzten ihn. Im heimischen Tigerkäfig machten sie bereits im ersten Drittel den Klassenerhalt klar. So stand es danach durch Tore von Travis Ewanik (9.), Jesse Roach (11.) und zweimal Philippe Cornet (19., 20.) bereits 4:0. Nach einem torlosen zweiten Drittel machte Dani Bindels in der 45. Minute mit dem 5:0 den Deckel drauf. Damit spielen die Bayreuth Tigers ein weiteres Jahr in der DEL2. Die Heilbronner Falken müssen den bitteren Gang in die Oberliga antreten. Sie hatten die Hauptrunde sehr schwach begonnen und konnten erst am achten Spieltag den ersten Sieg einfahren, ironischerweise gegen Bayreuth. Erst zum Ende drehten sie auf, konnten aber nie ernsthaft um die Pre-Playoffs mitspielen.