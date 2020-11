Lesedauer: ca. 1 Minute

Unser NovemBär ist der perfekte Stellvertreter – selbst für Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz! Am Donnerstag wurde Putz im Rathaus von EVL-Spielbetrieb-GmbHGeschäftsführer Ralf Hantschke und dem Fanbeauftragten Tom Witt sein ganz persönlicher EVL-Teddy überreicht – und der trägt stilecht ein Trikot mit der Nummer eins und den Namen des Landshuter Stadtoberhaupts!

„Das ist wirklich eine tolle Idee, die ich wirklich sehr gerne unterstütze. Natürlich bezahle ich den Teddy auch – das ist ja selbstverständlich! Ich hoffe, dass er während der Geisterspiele viele Tore und Siege des EVL bejubeln kann. Anschließend werden wir bei uns in der Familie für ihn einen guten Platz finden. Ich drücke dem EVL in jedem Fall die Daumen für die neue Saison und freue mich, dass schon so viele Fans diese wichtige Aktion unterstützt haben und ihrem Verein in dieser schwierigen Zeit unter die Arme greifen“, sagte Putz.

Der NovemBär erfreut sich bei den Fans schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart riesiger Beliebtheit! Schon jetzt ist klar, dass beim ersten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die Löwen Frankfurt stellvertretend für die EVL-Fans mehr als 500 EVL-Teddys im Landshuter Eisstadion Platz nehmen werden. Jeder Fan kann das Trikot seines EVL-Teddys mit dem Wunschnamen und der Wunschnummer bedrucken lassen.

Nach den Geisterspielen können sich die Unterstützer entscheiden, ob sie ihren NovemBär nach Hause geliefert haben möchten oder ihn über eine gemeinsame Spende des EVL einer sozialen Einrichtung in Landshut zur Verfügung stellen wollen.

Erhältlich ist der Teddy ab sofort zum Preis von 24,90 Euro im EVL-Fanshop unter www.evlshop.info !