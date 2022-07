Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 33-jährige Deutsch-Lette Arturs Kruminsch kommt mit der Erfahrung aus 696 Zweitligaspielen zu den Selber Wölfen. Bei den Krefeld Pinguinen brachte es Arturs Kruminsch auf 41 Einsätze in der DEL. Der Linksschütze, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer flexibel einsetzbar ist, lief zuletzt für die Dresdner Eislöwen auf und soll bei den Wölfen Führungsaufgaben übernehmen. Er unterschrieb für zwei Jahre.

Arturs Kruminsch spielte in der DNL sowohl für die Kölner Haie als auch für die Jungadler Mannheim. Sein anschließender Wechsel in die U20 der Moskitos Essen brachte ihm die ersten Spiele in der damaligen 2. Bundesliga ein. Dort etablierte sich Kruminsch schnell. Seine weiteren Stationen in der 2. Bundesliga bzw. in der DEL2 waren die Dresdner Eislöwen, die Lausitzer Füchse, die Bietigheim Steelers und die Landshut Cannibals, ehe es für Kruminsch für vier weitere Spielzeiten wieder zurück nach Dresden ging. Nach einem Abstecher zu den Ravensburg Towerstars holten die Krefeld Pinguine Kruminsch in die DEL. Die letzten beiden Saisons verbrachte der fünffache U20-Nationalspieler in Landshut und Dresden.

„Mit Arturs Kruminsch werden wir uns qualitativ in der Offensive verstärken. Arturs bringt die Erfahrung aus 41 DEL- und 696 Zweitligaspielen mit. Er hat sich über uns informiert und auch wir haben in einigen langen Telefonaten einen sehr guten Eindruck von ihm gewonnen. Er ist meiner Meinung nach ein überdurchschnittlicher DEL2-Spieler, der flexibel einsetzbar ist. Zudem ein sehr sympathischer und offener Typ. Er wird eine absolute Bereicherung für unser Team sein“, freut sich Wölfe-Geschäftsführer Jürgen Golly über die Verpflichtung des 33-jährigen Deutsch-Letten. Sich selbst beschreibt Arturs Kruminsch folgendermaßen: „Ich habe in meiner Laufbahn bisher überwiegend Center gespielt, bin ein starker Bullyspieler, aber auch jederzeit als Außenstürmer einsetzbar. Zudem ist es meine Stärke, mit einem guten Passspiel meine Mitspieler in Szene zu setzen. Als Führungsspieler werde ich auch all meine Erfahrung ins Team einbringen, viel kommunizieren und gerade den jungen Spielern Tipps geben.“