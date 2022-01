Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die sportliche Leitung der Dresdner Eislöwen hat sich mit Arne Uplegger auf eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Spielzeiten geeinigt. In der aktuellen Saison hat der 23-jährige Verteidiger mit vier Toren und elf Vorlagen in 35 Spielen sowie einem Wert von plus 18 in der Plus-Minus-Statistik beachtliche Zahlen vorzuweisen und sich einen Stammplatz unter den ersten sechs Verteidigern erarbeitet.

Im Sommer 2016 wechselte Uplegger aus Weißwasser in den Dresdner Nachwuchs und kam bereits in der Spielzeit 2017/18 zu seinen ersten Einsätzen bei den Profis. Mittlerweile hat er 189 Hauptrundenspiele (8 Tore und 26 Vorlagen) in der DEL 2 für die Eislöwen bestritten. Hinzu kommen 16 Einsätze in den Play-offs mit drei Vorlagen.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Für Arne ist es wichtig gewesen Konstanz in sein Spiel zu bringen und seine Fehlerquote zu senken. Nach den ersten acht Spielen hatte er einen Wert von minus 6 in der Plus-Minus-Statistik vorzuweisen, was alles andere als zufriedenstellend gewesen ist. Dennoch hat er auch bereits zu dieser Zeit, genauso wie im Sommertraining oder der Vorbereitungsphase, fleißig trainiert und an der Verbesserung seines Spiels gearbeitet. Seit der Pause im November sind wir mit seinen Leistungen sehr zufrieden und die Trainer vertrauen ihm daher auch in spielentscheidenden Situationen. Wenn Arne fokussiert bleibt und seine Fehlerquote so niedrig wie in den letzten Wochen hält, wird er auch in Zukunft in unserer Defensivabteilung gesetzt sein und viel Eiszeit erhalten.“