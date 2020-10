Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 32-jährigen Schweden Andreé Hult hat der EHC Freiburg Ersatz für den in seiner Heimat gebliebenen Luke Pither gefunden.

Der Linksschütze erlernte in seinem Geburtsland das Eishockeyspielen. Viele Jahre verbrachte der Angreifer in der zweiten russischen sowie schwedischen Liga. Auch im deutschen Eishockey ist Andreé Hult kein Unbekannter. Insgesamt vier Jahre schnürte er seine Schlittschuhe für den Kooperationspartner des EHC Freiburg – die Schwenninger Wild Wings – in der DEL. Es folgte der Wechsel in die schwedische SHL zu Leksands IF, für die Hult vergangene Spielzeit auflief und auch bereits in dieser Saison ein Spiel auf dem Eis stand. Nun kommt der Wechsel in den Breisgau.

Cheftrainer Peter Russell über die Neuverpflichtung: „Ich freue mich sehr, Andreé Hult in unser Team holen zu können. Er verfügt über viel Erfahrung in europäischen Top-Ligen, darunter auch seine Zeit in der DEL. In Schwenningen war er ein Top-Spieler und konnte durchweg gute Spielzeiten aufweisen. Andreé ist genau die Art von Spieler, die wir brauchen, um Luke Pither zu ersetzen. Er ist ein guter Schlittschuhläufer, sorgt konstant für Scorerpunkte, ist ein toller Mitspieler und arbeitet sehr hart. Ich habe mit vielen Leuten über Andreé Hult gesprochen und glaube, dass er die perfekte Lösung für diese Position ist. Ich bin mir sicher, dass Andreé seinen Teil zu unserem Team beitragen wird und uns helfen wird, noch besser zu werden“.

Mit Andreé Hult (32) hat der EHC Freiburg neben Nick Pageau (32), Scott Allen (30) und Cam Spiro (28) nun alle Kontingentstellen für die bevorstehende Saison besetzt.