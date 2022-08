Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem kanadischen Angreifer Alex Tonge haben die Heilbronner Falken die vierte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Saison 2022/2023 besetzt. Der 27-jährige Linksschütze aus Kingston, Ontario unterzeichnete einen Einjahresvertrag in Heilbronn.

Der 1,79 Meter große Stürmer spielte, mit einjähriger Unterbrechung, seit 2019 in der ECHL, wo er für die Florida Everblades, Adirondack Thunder und Norfolk Admirals in 118 Partien, 104 Punkte erzielen konnte. In der letzten Saison gelangen ihm in 66 Spielen, 66 Punkte für Norfolk, womit er teaminterner Topscorer war. Ende Oktober 2021 wurde er zum ECHL Spieler der Woche gewählt. Vor seinem Engagement in der ECHL spielte Alex Tonge vier Jahre für die Robert Morris University in der NCAA. Nach einem kurzen Intermezzo beim polnischen Erstligisten GKS Tychy in der Saison 2020/21 möchte Alex Tonge nun langfristig in Europa fußfassen.



Falken-Trainer Jason Morgan: „Alex ist ein sehr talentierter Stürmer, der über eine großartige Übersicht und Fähigkeiten am Puck verfügt und als Center oder Left Wing einsetzbar ist. Er ist motiviert in dieser Saison durchzustarten und damit eine lange Karriere in Europa zu beginnen. Er wird ein integraler Bestandteil unserer Offensive und unseres Powerplays sein. Er hat gerade eine großartige Saison gespielt und war Topscorer der Norfolk Admirals. Ebenso erfolgreich war seine NCAA-Karriere. Wir sind glücklich ihn an Bord zu haben und heißen ihn in der Heilbronner Falken Eishockeyfamilie willkommen.“