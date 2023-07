Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 30-jährigen Alex Roach kann der EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang für die kommende DEL2 Spielzeit präsentieren.

Der Kanadier mit deutscher Staatsbürgerschaft erblickte in Schongau das Licht der Welt, sammelte seine ersten Berührungspunkte mit Eishockey jedoch auf kanadischem Eis. Über die Nachwuchsschmiede der Calgary Hitmen landete der großgewachsene Verteidiger für seine erste Saison im Seniorenbereich bei Ontario Reign in der nordamerikanischen ECHL. Nach Zwischenstopps bei den Manchester Monarchs und den Atlanta Gladiators landete der Defensivspezialist schließlich in der Saison 2016/17 bei den Eisbären Berlin und somit bei seiner ersten Deutschlandstation.

Nach Verträgen in Wolfsburg, Deggendorf und Frankfurt schloss sich der Linksschütze für die vergangenen beiden Spielzeiten den Kölner Haien an, für die er 15 Scorerpunkte in 75 Spielen auf seinem Konto verbuchen konnte. Insgesamt kann der Verteidiger auf die Erfahrung aus 165 ECHL, 97 DEL2 und 137 PENNY DEL Spielen zurückgreifen. Nun wird der Abwehrspieler in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen.